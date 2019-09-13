Бинотто сообщил, что квалификационная гонка появится в Ф-1 уже в 2020 году

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сказал, что уже в следующем сезоне Формулы-1 формат гоночного уик-энда будет радикально изменён: по субботам будет проходить квалификационная гонка, которая определит порядок старта пилотов в воскресенье.
В 2021 году Формулу-1 ожидают масштабные перемены: изменятся технический и финансовый регламенты. Не исключено, что изменится и спортивный регламент. Более того, Бинотто, отвечая на вопрос о возможности появления квалификационной гонки, заверил, что в этой части изменения последуют уже в 2020-м.
«Все команды, в том числе и мы, согласились. Таким образом, это будет уже в 2020-м», — приводит слова Бинотто Formula Passion.
Предполагается, что квалификационная гонка должна заменить традиционную квалификацию, определяющую положение гонщиков на решётке. При этом в квалификационной гонке стартовый порядок гонщиков будет обратным их положению в общем зачёте. Ранее сообщалось, что квалификационная гонка заменит традиционную квалификацию в сезоне-2020 в трёх или четырёх Гран-при.
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