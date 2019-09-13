«Уильямс» продлил контракт с «Мерседесом» на поставку моторов до 2025-го

В «Уильямсе» объявили о продлении соглашения с «Мерседесом», который поставляет двигатели команде из Гроува. Заместитель руководителя команды Клэр Уильямс отметила вклад «Мерседеса» в успехи коллектива.

«Мы построили прекрасные партнёрские отношения за последние шесть лет. Изначально соглашение было рассчитано на семь лет, и мы рады продолжить сотрудничество ещё на пять сезонов», — приводит слова Уильямс пресс-служба команды.

«Уильямс» перешёл на моторы «Мерседеса» в сезоне-2014, когда в Формуле-1 состоялся переход на шестицилиндровые турбодвигатели. В первые два сезона новой эпохи команда становилась третьей в Кубке конструкторов, затем дважды подряд стала пятой, а в 2018 году откатилась на последнее место.