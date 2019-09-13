Лоренсо ответил на критику босса «Хонды»: не смейте говорить, что я не рискую

Испанский гонщик «Хонды» Хорхе Лоренсо отреагировал на слова Альберто Пуча, руководителя команды, который обвинил своего подопечного в том, что он не старается прибавить и не рискует, когда пилотирует мотоцикл.

Лоренсо проводит свой первый сезон в составе «Хонды», где его напарником является действующий чемпион MotoGP Марк Маркес. На счету Лоренсо, который из-за травм пропустил четыре этапа в 2019 году, всего 21 очко.

«Он босс и человек, которого я весьма уважаю, потому как думаю, что он разбирается в мотоциклах. Но нет никого, кто мог бы говорить мне, что я недостаточно стараюсь, не рискую. Я попадал в крупные аварии — и всегда потому, что хотел добиться хорошего результата. Может, это и было проблемой. Я атаковал слишком агрессивно, хотя ещё не совсем понимал свой мотоцикл», — приводит слова Лоренсо Autosport.