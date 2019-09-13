Алонсо опробовал Toyota Hilux с новым штурманом
Сегодня, 13 сентября, стало известно, что пятикратный победитель ралли-рейда «Дакар» испанский мотогонщик Марк Кома станет штурманом соотечественника Фернандо Алонсо, двукратного чемпиона Формулы-1. Кома и Алонсо в составе экипажа «Тойоты» примут участие в гонке Lichtenburg 400, являющейся пятым этапом сезона чемпионата ЮАР по ралли-рейдам. Испанский гонщик уже обкатал машину Toyota Hilux на шейкдауне.
Посмотреть видео шейкдауна Алонсо можно в «Твиттере».
Предполагается, что Алонсо таким образом готовится принять участие в «Дакаре» 2020 года, однако официально это ещё не подтверждено. Фернандо покинул Формулу-1 после сезона-2018 — его последней командой был «Макларен», — но оставил себе лазейку на возвращение.
Алонсо намекнул на возвращение в Формулу-1 в 2021 году
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