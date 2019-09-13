Квят: уличные трассы подходили нам, попробуем бороться за очки в Сингапуре

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от этапа Формулы-1 Гран-при Сингапура, отметив, что уличные традиционно подходят болиду итальянской команды.

«У меня была хорошая гонка в Монце, вплоть до тех пор пока мне не пришлось сойти. Наша скорость в минувший уик-энд доказала, что мы делаем хорошую работу, но иногда технические сложности возникают. Мы вынуждены были сойти, что стало разочарованием. Уверен, мы бы боролись за много очков, но теперь мы попробуем отыграться в Сингапуре.

В прошлом я финишировал там шестым и девятым. Это уникальное место с очень длинной и ухабистой трассой. Там множество поворотов, следующих один за другим. Это очень требовательная трасса со многих точек зрения. В Сингапуре очень жарко и высокая влажность. Всё это делает этап интересным и захватывающим. То, что гонка проходит на уличной трассе, добавляет адреналина, а проведение в тёмное время суток делает событие по-настоящему крутым.

Все говорят о том, что мы работаем ночью, но, честно говоря, с этим легко справляться, просто нужно следовать программе, которая у тебя есть. В недавних гонках мы показали хороший темп и попробуем сделать то же самое в Сингапуре, хотя эта трасса очень отличается от тех, что были в Спа и Монце. Уличные трассы подходили нам в прошлом, в этом году мы были конкурентоспособными в Монако, так что попробуем собрать всё воедино и бороться за очки", — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».