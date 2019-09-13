Йос Ферстаппен — о будущем Макса: в отношении 2021 года вопрос открыт

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен намекнул, что его сын Макс может покинуть команду «Ред Булл» по итогам 2020 года. По словам голландца, многое будет зависеть от того, сможет ли Макс бороться за титул в следующем сезоне.

«Самое важное для нас — получить машину, с которой мы будем бороться за титул. В следующем сезоне мы в любом случае будем в „Ред Булл“, но в отношении 2021 года вопрос остаётся открытым. Это действительно будет зависеть от машины и от того, сможем ли мы бороться за титул в 2020 году. Мы будем концентрироваться на следующем сезоне, а потом посмотрим, что делать дальше», — приводит слова Ферстаппена-старшего GPFans.

Нынешний сезон пока самый успешный в карьере Макса Ферстаппена. После 14 этапов чемпионата он занимает третье место в общем зачёте.