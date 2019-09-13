Гасли: возможно, гонка в Сингапуре — самая сложная в сезоне

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли поделился ожиданиями от Гран-при Сингапура, отметив, что этап в этой азиатской стране может стать самым сложным за весь год.

«Невзирая на то что результат в Монце не принёс желаемого, уик-энд в Италии был позитивным. Мы были сильны в пятницу, наш гоночный темп в воскресенье был выше ожидаемого. Мы довольны этим фактом и отправляемся в Сингапур с позитивным настроем. Трасса здесь совершенно отличается от Спа и Монцы. Вернёмся к настройкам с максимальной прижимной силой, так как у трека в Сингапуре много общего с Монако.

В целом «Торо Россо» в прошлом неплохо выступал в Сингапуре, хотя в минувшем сезоне мне здесь пришлось тяжело. Это будет третий этап с командой, и я себя чувствую уже более комфортно. Мы сделали шаг вперёд в работе с инженерами. Гонка в Сингапуре заставит нас оставаться максимально сфокусированными все два часа. Возможно, это самый сложный этап сезона, но в то же время и самый интересный", — приводит слова француза пресс-служба «Торо Россо».