Полиция Чехии ищет водителя, проехавшего по трассе на болиде GP2

В чешском городе Прибрам произошёл необычный случай. На одной из трасс был замечен болид серии GP2, сообщает Daily Mail. Видео, записанное на регистратор, появилось и в интернете. Полиция Чехии расследует инцидент и намерена найти необычного водителя, также правоохранительные органы призывают к сотрудничеству всех свидетелей.
Болиды моносерии не могут быть участниками дорожного движения на обычных трассах. Как минимум им необходимо привести машины к стандартам городских дорог, привести в соответствие зеркала, подвеску и т.д.
К слову, замеченная машина — Dallara GP2/08, которая эксплуатировалась в чемпионате GP2 (нынешней Формуле-2) в период 2008 — 2010 гг. Именно за рулём такого болида титул чемпиона GP2 завоевал нынешний пилот «Рено», немец Нико Хюлькенберг.
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