Сироткин: мне нельзя разглашать информацию о новых шинах
Вчера, 13 сентября, резервный пилот «Рено» и «Макларена» Сергей Сироткин завершил тесты 18-дюймовых шин для Формулы-1, которые, как ожидается, будут эксплуатироваться в чемпионате с 2021 года. После окончания заездов россиянин поделился впечатлениями от двух дней работы на автодроме «Поль-Рикар», признавшись, что не может разглашать информацию о новых шинах.
«Тесты завершены! 213 кругов за два дня — это 1234 км! Спасибо всем сотрудникам „Пирелли“ и „Рено“ за отличную работу. Друзья, читаю ваши вопросы о новых шинах, но, к сожалению, мне нельзя отвечать и разглашать любую информацию. Одно могу сказать точно — уже не терпится вернуться за руль», — написал Сироткин.
Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в «Инстаграме».
- 14 сентября 2019
-
09:37
-
00:54
-
00:04
- 13 сентября 2019
-
22:30
-
21:13
-
20:33
-
19:28
-
18:30
-
17:34
-
16:09
-
15:14
-
14:10
-
13:13
-
12:49
-
11:49
-
11:10
-
10:08
-
09:02
-
00:12
- 12 сентября 2019
-
23:32
-
23:02
-
22:03
-
20:17
-
19:30
-
18:30
-
17:15
-
16:47
-
15:36
-
14:27
-
13:36
-
12:34
-
10:54
-
10:11
-
09:18
-
00:35
Партнерский контент