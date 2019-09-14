Сироткин: мне нельзя разглашать информацию о новых шинах

Вчера, 13 сентября, резервный пилот «Рено» и «Макларена» Сергей Сироткин завершил тесты 18-дюймовых шин для Формулы-1, которые, как ожидается, будут эксплуатироваться в чемпионате с 2021 года. После окончания заездов россиянин поделился впечатлениями от двух дней работы на автодроме «Поль-Рикар», признавшись, что не может разглашать информацию о новых шинах.

«Тесты завершены! 213 кругов за два дня — это 1234 км! Спасибо всем сотрудникам „Пирелли“ и „Рено“ за отличную работу. Друзья, читаю ваши вопросы о новых шинах, но, к сожалению, мне нельзя отвечать и разглашать любую информацию. Одно могу сказать точно — уже не терпится вернуться за руль», — написал Сироткин.

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