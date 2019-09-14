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«Рено» рассчитывает привлечь в команду пилота собственной академии в 2021 году

«Рено» рассчитывает привлечь в команду пилота собственной академии в 2021 году
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль надеется, что команда «Рено» уже в 2021 году сумеет посадить в кокпит в качестве боевого пилота Формулы-1 одного из воспитанников собственной гоночной академии.

«Мы инвестируем в молодых пилотов нашей академии. Надеемся и ожидаем, что получим одного из её пилотов к 2021 году. Нужно быть готовыми приветствовать молодого пилота в составе команды. Это не то, о чём я мог бы говорить два года назад, но теперь, с приобретением опыта, мы можем представить такое развитие событий.

В этом плане появление Окона в команде станет для нас хорошим опытом. Мы поймём, можем ли так работать, потому как между сотрудничеством с 20-летним и 30-летним пилотом есть разница", — приводит слова Абитебуля GPblog.

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