«Рено» рассчитывает привлечь в команду пилота собственной академии в 2021 году
Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль надеется, что команда «Рено» уже в 2021 году сумеет посадить в кокпит в качестве боевого пилота Формулы-1 одного из воспитанников собственной гоночной академии.
«Мы инвестируем в молодых пилотов нашей академии. Надеемся и ожидаем, что получим одного из её пилотов к 2021 году. Нужно быть готовыми приветствовать молодого пилота в составе команды. Это не то, о чём я мог бы говорить два года назад, но теперь, с приобретением опыта, мы можем представить такое развитие событий.
В этом плане появление Окона в команде станет для нас хорошим опытом. Мы поймём, можем ли так работать, потому как между сотрудничеством с 20-летним и 30-летним пилотом есть разница", — приводит слова Абитебуля GPblog.
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