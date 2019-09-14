Вольф: Феттеля рано списывать со счетов

Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что, невзирая на недавний неудачный пилотаж на Гран-при Италии, пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля рано списывать со счетов.

«Просто говорю, что его рано списывать со счетов. Он четырёхкратный чемпион мира. Разница между великим и просто хорошим пилотом в том, что великий способен вернуться к хорошим результатам. Не сомневаюсь, что Феттель способен на это. У него была серия плохих гонок, и сейчас речь идёт о том, сможет ли он вернуться туда, где заслуживает быть. Очевидно, что этап в Италии был для него не лучшим», — приводит слова Вольфа Autosport.

Себастьян Феттель в нынешнем сезоне ещё ни разу не победил. Его лучший результат — три вторых места. После четырнадцати этапов чемпионата он занимает пятое место в общем зачёте.