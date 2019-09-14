Леклер рассказал, как его не узнал таксист после Гран-при Италии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о курьёзном случае, который приключился с ним после Гран-при Италии — по пути в аэропорт водитель такси не узнал монегаска.



«В воскресенье я уезжал с автодрома на такси. Когда я сел в машину, таксист меня не узнал. Он спросил у меня, видел ли я гонку. Я ответил, что видел и гонка прошла отлично. «А этот парень действительно хорош», — сказал мне таксист. Мне было очень приятно. н меня не узнал. В конце поездки я всё же представился и это было очень забавно!



Сейчас я воплотил в жизнь сразу три моих мечты. Я стал пилотом Формулы-1, выступаю в «Феррари» и выиграл два этапа, включая гонку в домашней для команды Монце. Теперь новая цель — стать чемпионом мира», — приводит слова Шарля Леклера Sky Italia.