Леклер рассказал, как его не узнал таксист после Гран-при Италии
Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о курьёзном случае, который приключился с ним после Гран-при Италии — по пути в аэропорт водитель такси не узнал монегаска.
«В воскресенье я уезжал с автодрома на такси. Когда я сел в машину, таксист меня не узнал. Он спросил у меня, видел ли я гонку. Я ответил, что видел и гонка прошла отлично. «А этот парень действительно хорош», — сказал мне таксист. Мне было очень приятно. н меня не узнал. В конце поездки я всё же представился и это было очень забавно!
Сейчас я воплотил в жизнь сразу три моих мечты. Я стал пилотом Формулы-1, выступаю в «Феррари» и выиграл два этапа, включая гонку в домашней для команды Монце. Теперь новая цель — стать чемпионом мира», — приводит слова Шарля Леклера Sky Italia.
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