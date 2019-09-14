Албон: в картинге я победил Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Александер Албон считает, что он победил своего напарника Макса Ферстаппена в годы выступлений в картинге. Албон выиграл чемпионат мира по картингу, опередив Ферстаппена.



«Вы бы видели, как этот парень выходил на трассу вместе со своим отцом. Он был быстр, но мог пойти в четверг, потому что ему не разрешили участвовать в гонках. Это был 2010 год, мой второй в серии KF3. Я был опытным гонщиком, меня поддерживал «Ред Булл», а Макс был молодым оружием, мы сражались на протяжении всего сезона. У нас были ошибки, столкновения и стычки, но в целом всё было хорошо. Он победил меня в WSK, а затем я выиграл чемпионат мира, так что, можно сказать, что в картинге я победил Ферстаппена», — приводит слова Александера Албона GPFans.