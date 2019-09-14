Дзанарди стал 12-кратным чемпионом мира по паравелоспорту

Бывший гонщик Формулы-1 Алессандро Дзанарди выиграл очередной чемпионат мира по паравелоспорту. Дзанарди одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате, проходящем в Нидерландах.



Дзанарди является четырёхкратным паралимпийским чемпионом по этой дисциплине. Этот титул чемпиона мира стал 12-м для итальянского спортсмена.



Дзанарди, которому исполнилось уже 52 года, потерял обе ноги в аварии на трассе «Лаузитцринг» в серии CART в 2001 году. Однако спустя лишь несколько лет он вернулся в автоспорт.



«Чемпион мира! Как много радости, разочарований, а потом ещё больших радостей! В любом случае, нужно идти вперёд. Нужно браться за любое дело с энтузиазмом», — написал в своём «твиттере» Дзанарди.