Феррари выиграл гонку Moto E в Мизано. Смит, Касадей и Туули упали

Итальянский гонщик Матео Феррари одержал первую победу в серии Moto E на первой гонке этапа в Мизано. Вторым к финишу пришёл испанский мотогонщик Эктор Гарзо, третьим — бельгиец Ксавье Симеон.



Гонка ознаменовалась аварией — в одном повороте сразу три гонщика столкнулись и упали со своих мотоциклов. Среди упавших в этом инциденте оказались Брэдли Смит, Маттиа Касадей и Ники Туули. Смиту удалось продолжить движение и классифицироваться 12-м. Вторая гонка в Мизано пройдёт 15 сентября.



Moto E. Мизано. Первая гонка.



1. Маттео Феррари

2. Эктор Гарзо

3. Ксавье Симеон

4. Йеско Раффин

5. Никколо Канепа

6. Мария Эррера

7. Лоренцо Савадори

8. Николас Тероль

9. Сете Гиберно

10. Джошуа Хук

Посмотреть видеообзор гонки можно на «Чемпионате».