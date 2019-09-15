В Финляндии мошенник выдавал себя за сотрудника «Феррари»

Неназванный финн из провинциального городка Хирвенсалми выдавал себя за сотрудника «Феррари», сообщает Yle. По информации источника, он предлагал сотрудничество местным компаниям, обещая продвижение их брендов посредством рекламы в своём видеоблоге.



С февраля 2019 года он дал несколько интервью финской прессе, в которых говорил, что ему предложили работу координатором отдела логистики в Маранелло. В соцсетях мужчины появлялись фотографии в форме «Феррари», но не оказалось ни одного снимка из паддока или из Маранелло.



В пресс-службе «Феррари» опровергли информацию о том, что у них числится такой сотрудник. Мошенник получал деньги от рекламодателей, однако точная сумма, которую удалось заработать мошеннику неизвеста. Самого мошенника разыскали, но он отказался давать комментарии. Один из обманутых рекламодателей подал заявление в полицию, однако расследование пока не началось.