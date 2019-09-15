Тодт сравнил Леклера с Шумахером и назвал его будущим «Феррари»

Президент ФИА Жан Тодт, работавший в прошлом долгие годы в «Феррари», сравнил пилота «Скудерии» Шарля Леклера с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером. По словам функционера, Леклер — будущее итальянской команды.

«Шарль чрезвычайно силён с точки зрения психологии. У него отличные чемпионские качества и то же умение вести команду за собой, которым обладал Михаэль Шумахер. Он будущее Формулы-1 и „Феррари“, — приводит слова Тодта Auto Bild.

Напомним, после летнего перерыва Леклер одержал две победы кряду, выиграв гонки в Спа и в Монце. Эти успехи стали для него первыми в карьере. В их результате в общем зачёте он обошёл напарника по команде Себастьяна Феттеля. После четырнадцати этапов сезона Леклер занимает четвёртое место.