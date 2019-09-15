Вольф: «Мерседес» никогда не терял доверия к «Рено»
Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что, невзирая на ситуацию 2018 года, когда в «Рено» не выполнили взятые на себя обязательства и подписали контракт с Даниэлем Риккардо вместо Эстебана Окона, в немецком коллективе никогда не теряли доверия к Энстоуну.
«Мы никогда не теряли доверия к „Рено“. Между нами слишком много общего. Мы постоянно обсуждаем, как должен развиваться наш спорт, и в ситуации с Оконом мы просто закрыли глаза. Такова часть игры», — приводит слова Вольфа GPblog.
Уже в 2019 году «Мерседесу» всё-таки удалось трудоустроить Окона в «Рено». Француз начнёт работу с командой с 2020 года, там он заменит Нико Хюлькенберга. При этом он автоматически потеряет место в молодёжной программе «Мерседеса».
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