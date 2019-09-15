Мальдонадо: мне нравится Ферстаппен, у него мой стиль пилотирования

Бывший гонщик Формулы-1 Пастор Мальдонадо признался, что следит за успехами гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Венесуэлец убеждён, что у него с голландцем одинаковый стиль пилотирования.
«Иногда я допускал ошибки и выходил за пределы, но должен сказать, что делал это не слишком часто. Не чаще, чем остальные. Я испытывал большое давление от спонсоров, потому что однажды мне удалось победить и они хотели видеть от меня ещё 20 побед.
Ферстаппен впечатлил всех с первого дня выступлений. У него мой стиль пилотирования. Я тоже никогда никого не боялся и думал, что лучше всех. Всегда пытался выжать из машины максимум, но у меня никогда не было болида, который был бы способен бороться с лучшими. Ферстаппен — тот пилот, за которым я слежу. Он мне нравится, мне нравится не только его скорость, но и стиль", — приводит слова Мальдонадо AS.
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