Бинотто исключил возможность собрать в составе «Феррари» Ферстаппена и Леклера
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто исключил возможность собрать в составе итальянской команды пару пилотов из Шарля Леклера и Макса Ферстаппена. По его словам, команде необходим хороший второй пилот, который не будет претендовать на лавры победителя чемпионата.
«Леклер и Ферстаппен в составе «Феррари»? Я вырос во времена Михаэля Шумахера, когда рядом с ним были Рубенс Беррикелло или Фелипе Масса. Я думаю, что у нас должен быть отличный первый пилот и ещё один гонщик, который может выигрывать гонки и набирать очки. Что-то вроде пары Хэмилтон-Боттас. Наличие двух таких пилотов, как Макс и Шарль, создаёт трудности для менеджмента команды», — приводит слова Маттиа Бинотто La Gazzetta dello Sport.
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