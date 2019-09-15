Уильямс: у Чедвик много предложений на сезон-2020
Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс заявила, что у чемпионки W Series Джейми Чедвик есть много предложений на сезон-2020.
«Джейми Чедвик — важная часть нашей команды в этом сезоне. Она приезжает на гонки, наблюдает за брифингами инженеров, слушает гонщиков. Она наблюдает за тем, как работает команда во время уик-энда в Формуле-1. Пока Джейми не объявила о своих планах на 2020 год, но у неё есть много предложений.
В настоящий момент мы рассматриваем варианты пилотов на следующий сезон. Как только мы решим этот вопрос, то посмотрим и планы пилотов нашей академии», — приводит слова Клэр Уильямс F1i.
- 15 сентября 2019
-
22:49
-
21:43
-
20:55
-
19:56
-
18:54
-
17:31
-
16:17
-
15:57
-
15:06
-
14:51
-
13:12
-
12:41
-
11:16
-
09:48
-
00:55
-
00:49
- 14 сентября 2019
-
22:46
-
22:09
-
20:41
-
19:21
-
18:52
-
17:27
-
16:37
-
16:31
-
16:25
-
15:23
-
13:33
-
12:59
-
11:59
-
10:59
-
09:37
-
00:54
-
00:04
- 13 сентября 2019
-
22:30
-
21:13
Партнерский контент