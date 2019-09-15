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Уильямс: у Чедвик много предложений на сезон-2020

Уильямс: у Чедвик много предложений на сезон-2020
Авто / Формула-1 0

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс заявила, что у чемпионки W Series Джейми Чедвик есть много предложений на сезон-2020.

«Джейми Чедвик — важная часть нашей команды в этом сезоне. Она приезжает на гонки, наблюдает за брифингами инженеров, слушает гонщиков. Она наблюдает за тем, как работает команда во время уик-энда в Формуле-1. Пока Джейми не объявила о своих планах на 2020 год, но у неё есть много предложений.

В настоящий момент мы рассматриваем варианты пилотов на следующий сезон. Как только мы решим этот вопрос, то посмотрим и планы пилотов нашей академии», — приводит слова Клэр Уильямс F1i.

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