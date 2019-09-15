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Гран-при Сингапура оказался под угрозой из-за лесных пожаров

Гран-при Сингапура оказался под угрозой из-за лесных пожаров
Авто / Формула-1 0

Проведение Гран-при Сингапура может оказаться под угрозой из-за сильного задымления в районе трассы, сообщает PitPass. Причиной этого стали лесные пожары в соседней Индонезии. Уровень загрязнения воздуха в настоящий момент достиг отметки в 100 единиц, что по международной классификации считается «нездоровым». В городе уже не осталось медицинских масок в аптеках.

«В том случае, если из-за смога возникнут проблемы с проведением соревнований, видимостью и здоровьем посетителей, организаторы этапа запросят мнение соответствующих организаций, прежде чем принять решение относительно мероприятия», — приводит заявление промоутеров гран-при Сингапура PitPass.

Гран-при Сингапура намечен на 20-22 сентября.

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