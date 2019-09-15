Риккардо: новый напарник — возможность научиться чему-то новому

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился мнением о том, что именно ему может дать смена напарника с Нико Хюлькенберга на Эстебана Окона.



«На самом деле мне нравится, что у меня будет новый напарник. Это хорошая возможность узнать больше, научиться чему-то, потому что у каждого гонщика есть свои маленькие привычки и собственный стиль. Не думаю, что в автоспорте есть кто-то идеальный. Это спорт, в котором нужно постоянно учиться и развиваться. Болиды меняются. К ним нужно адаптироваться.



Я уверен, что есть что-то, чему я мог бы поучиться и стать лучше. Думаю, что новый напарник — возможность научиться чему-то и прибавить», — приводит слова Даниэля Риккардо GPToday.