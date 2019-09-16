«Хаас» показал обновлённую ливрею машины

В «Хаасе», расставшемся со своим титульным спонсором Rich Energy, показали обновлённую раскраску автомобиля. В оставшихся гонках сезона цветовая гамма в целом останется прежней, однако золотистых наплывов станет меньше. Все упоминания Rich Energy убраны, в том числе и в официальном названии коллектива: Haas F1 Team.

Обновлённая ливрея «Хааса» Фото: Crash.net

В сезоне-2019 цвета «Хааса» защищают Кевин Магнуссен и Ромен Грожан. После 14 этапов команда, на счету которой 26 очков, занимает девятое место в Кубке конструкторов, опережая лишь «Уильямс». В последних трёх гонках Магнуссен и Грожан не смогли финишировать в первой десятке.

На Гран-при Сингапура, который пройдёт 20-22 сентября, Грожан и Магнуссен год назад стали 15-м и 18-м соответственно.