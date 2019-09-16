Сироткин рассказал, как тестировал 18-дюймовые шины для Формулы-1

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин поделился впечатлениями от шинных тестов «Пирелли», на которых он испытал перспективные 18-дюймовые покрышки для сезона-2021 Формулы-1.
«За два тестовых дня мы проехали 213 кругов, более 1000 километров. Мы работали как с новой, так и использованной резиной, пробовали разные конфигурации и конструкцию шин. В первый день заезды были средней продолжительности, а во второй мы переключились на гоночную симуляцию с большим количеством кругов за одну сессию. Эти тесты проводились для уточнения данных и последующей работы над шинами и машиной, которые появятся в 2021 году, и полученная информация носит закрытый характер. Подобные испытания проводятся крайне редко, поэтому особенно приятно, что команда «Рено» пригласила на тесты «Пирелли» именно меня. Надеюсь, я помог им выполнить все задачи, которые они ставили перед собой», — приводит слова Сироткина пресс-служба «СМП Рейсинг».
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