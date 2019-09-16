Тодт рассказал о правиле, которое сделает невозможным фарс в квалификации

Президент ФИА Жан Тодт рассказал о мерах, которые будут приняты на фоне того, что случилось в квалификации Гран-при Италии. На финальных минутах третьего сегмента многие гонщики, пытаясь обеспечить себе слипстрим, слишком медленно пилотировали на круге выезда из боксов, в результате чего не успели на зачётную попытку и лишились возможности улучшить время.

«Могу лишь сказать, что такого больше никогда не повторится. Мы собираемся изменить правила. Мы не можем помешать гонщикам покидать боксы, когда они этого хотят, но мы введём в правила максимально допустимое время прохождения круга», — приводит слова Тодта GrandPX.news.

По словам гоночного директора Ф-1 Майкла Маси, во время уик-энда Гран-при Сингапура это решение обсудят с командами.

«Некоторые команды уже провели моделирование, и у них появились мысли в отношении того, что можно с этим сделать», — сказал он.