«Сочи Автодром» принял первые грузы команд Формулы-1 для Гран-при России

Вчера, 15 сентября, на «Сочи Автодром» были доставлены первые контейнеры с оборудованием команд Формулы-1, сообщает пресс-служба «Росгонок». Ранее они находились в морском порту Новороссийска, где проходили таможенное оформление. Также на трек прибыл груз с топливом для гоночных машин.
Уже сегодня, 16 сентября, в Международный аэропорт Сочи прибудет первый грузовой рейс авиакомпании CargoLogicAir (CLA), на котором доставят очередное оборудование для проведения Гран-при России—2019. Рейс по маршруту Мидландс — Сочи ожидается в сочинском аэропорту в 22:30 мск. На борту воздушного судна Boeing 747-400 перевезут груз общим весом около 70 т.
В следующие дни, c 17 по 25 сентября, Международный аэропорт Сочи примет ещё восемь грузовых рейсов авиакомпаний CargoLogicAir, AirBridgeCargo, Atlas Air и Qatar Airways самолётами Boeing 747-400, Boeing 747-8F и Boeing 744. Первый рейс с болидами команд прибудет на следующий день после проведения Гран-при Сингапура, 23 сентября. Все болиды, шасси и детали гоночных автомобилей упаковываются в специальные контейнеры.
Для ускорения таможенного оформления грузов совместно с Министерством спорта России и Федеральной таможенной службой была согласована специальная упрощённая процедура, которая позволяет проводить оформление и контроль в сжатые сроки. Всего на трассу в Олимпийском парке привезут по суше, морю и воздуху около 2,5 т грузов.
Гран-при России состоится с 26 по 29 сентября. Помимо заездов Формулы-1 в его рамках пройдут этапы молодёжных чемпионатов Формула-2 и Формула-3. В развлекательной программе мероприятия концерты «Ленинграда», «Мумий Тролля», Дианы Арбениной и «Ночных снайперов», авиашоу «Русских витязей», Фестиваль драйва и моторов с участием многих известных дрифтеров, автограф-сессии пилотов и многое другое.
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