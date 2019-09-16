Бинотто: в победе «Феррари» в Монце «виноват» не только мотор

По мнению руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто, успех Шарля Леклера на Гран-при Италии объясняется не только мощностью силовой установки, но и эффективностью аэродинамики.

«Феррари» считалась главным претендентом на победу в Монце, так как на этой трассе мощность двигателя имеет первостепенную важность. Машина позволяла Леклеру демонстрировать хорошие пиковые показатели скорости на прямых, и представители «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас не смогли его обогнать.

«Считаю, мы должны поблагодарить не только новый мотор, который дал нам силу и скорость на прямых, но и отдел аэродинамики. Аэродинамический обвес, рассчитанный на низкий уровень прижимной силы, хорошо проявил себя на высокой скорости. Понятно, что скорость, которую видели вы на прямых, обусловлена не только мотором, но и аэродинамикой», — приводит слова Бинотто Autosport.