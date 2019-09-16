Алонсо показал фото с тренировок в Катаре

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо опубликовал фотографии, на которых видно, как трёхкратный победитель ралли-рейда «Дакар» Нассер Аль-Аттия помогает ему осваивать пилотирование в песчаных дюнах.

«Прекрасные два дня в Катаре с Нассером Аль-Аттией. Мастер-класс!» — написал Алонсо в своём «твиттере».

Посмотреть фотографии Алонсо можно в «Твиттере».

Участие Алонсо в «Дакаре» 2020 года официально ещё не подтверждено. Предполагается, что одним из этапов подготовки испанского гонщика стало участие в ралли-рейде в ЮАР в минувший уик-энд, где его штурманом стал пятикратный победитель «Дакара» в зачёте мотоциклов Марк Кома.

Алонсо покинул Формулу-1 после 2018 года. Его последней командой был «Макларен».