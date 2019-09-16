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Новая команда «Пантера» подтвердила стремление попасть в Ф-1 в 2021-м

Новая команда «Пантера» подтвердила стремление попасть в Ф-1 в 2021-м
Авто / Формула-1 0

Во время летнего перерыва в Формуле-1 появилась информация, что новая команда под названием «Пантера» планирует обосноваться недалеко от Сильверстоуна, места проведения Гран-при Великобритании. Выяснилось, что официально команда будет называться Panthera Team Asia F1, сообщает Auto Bild.

Одним из основателей «Пантеры» является Бенджамин Дюран, который был вовлечён в проект «СМП Рейсинг», возглавляемый российским бизнесменом Борисом Ротенбергом.

«Наша цель — Формула-1 в 2021 году», — подтвердил Дюран.

Сообщается, что в «Пантере» намерены сотрудничать с «Рено» и взять за образец бизнес-модель «Хааса», который закупает у «Феррари» узлы, дозволенные регламентом.

В то же время спортивный директор Ф-1 Росс Браун не намерен приглашать новые команды в чемпионат именно в 2021-м, в первый год действия нового регламента.

«Нас удивило количество команд, проявивших интерес. Но мы сказали им: давайте сперва перейдём на новые правила и стабилизируем ситуацию, а потом уже будем искать новые команды», — сказал он.

Новая команда хочет войти в число участников Формулы-1 в 2021 году
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