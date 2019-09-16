В Сингапуре могут убрать знаменитый поворот, где Пике специально разбил машину

Конфигурация трассы в Сингапуре может быть изменена в 2022 году, сообщает RaceFans. Через пару лет в Сингапуре планируются строительные работы, в связи с чем может быть убран участок трассы от 16-го до 19-го поворота. На время работ вместо этих четырёх поворотов предположительно будет сделала длинная прямая, по которой пилоты от 15-го поворота будут отправляться сразу к 20-му.



Таким образом, в 2022 году может исчезнуть и легендарный 17-й поворот, в котором в 2008 году свой болид разбил Нельсон Пике-младший. Это было сделано намеренно, чтобы обеспечить Фернандо Алонсо тактическую победу на этапе в 2008 году. После этого руководителей команды «Рено» Флавио Бриаторе и Пэта Симмондса отлучили от Формулы-1.