Стролл: здорово, когда рядом в команде выступает такой пилот, как Перес
Пилот «Рейсинг Пойнт» Ланс Стролл подчеркнул, что ему очень нравится выступать в одной команде с Серхио Пересом.
«Перес — очень хороший пилот, за эти годы он заработал много очков для команды. Он набирает очки, пользуется теми возможностями, что появляются, а за карьеру он уже заработал восемь подиумов. Здорово, когда рядом в команде выступает такой пилот, как Перес. Борьба с ним заставляет меня выкладываться на сто процентов, мне нужно выступать на максимуме своих возможностей. И это очень здорово, потому что это спорт и интересное соперничество», — приводит слова Лэнса Стролла Motorsport Week.
Перес продлил контракт с «Рейсинг Пойнт» на три сезона. Стролл проводит в команде первый сезон после перехода из «Уильямса».
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