Сайнс: 22 гонки — это уже предел возможного в Формуле-1
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал увеличение календаря Формулы-1 до 22 гонок.
«22 гонки — это уже предел возможного в Формуле-1. Я не против принимать участие в 23, 24 или 25 гонках за сезон, но в командах есть люди, которые пострадают от этого гораздо больше, чем гонщики. Это стоит принять во внимание, потому что в таком случае нужно изменить структуру команд, иметь две команды в одной, чтобы чередовать их на гонках. Мы не хотим доводить до этого.
Мой идеальный календарь — от 20 до 22 гонок. Говорю не для себя, а для членов команды, которые много часов работают на трассе и много путешествуют. И у них нет таких же условий, как и у пилотов», — приводит слова Карлоса Сайнса PlanetF1.
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