Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Природоохранные организации могут вмешаться в проведение Гран-при Нидерландов

Природоохранные организации могут вмешаться в проведение Гран-при Нидерландов
Авто / Формула-1 0

Руководитель организационного комитета Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс не исключает того факта, что природоохранные организации могут вмешаться в проведение Гран-при Нидерландов.

«Большая часть этих организаций настроена серьёзно и готова вмешаться, поскольку они заявляют, что, если мы не выполним их требований, то гонка не состоится раньше 2021 года.

Но это вопрос взаимоуважения. Мало кто в стране не заинтересован в Гран-при. В какой-то момент эти люди должны понять, что мы живём в демократичной стране. Думаю, правительство сделает сё, чтобы подготовка прошла гладко, учитывая то, что треть населения болеет за Ферстаппена», — приводит слова Ламмерса RacingNews365.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент