Руководитель организационного комитета Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс не исключает того факта, что природоохранные организации могут вмешаться в проведение Гран-при Нидерландов.



«Большая часть этих организаций настроена серьёзно и готова вмешаться, поскольку они заявляют, что, если мы не выполним их требований, то гонка не состоится раньше 2021 года.



Но это вопрос взаимоуважения. Мало кто в стране не заинтересован в Гран-при. В какой-то момент эти люди должны понять, что мы живём в демократичной стране. Думаю, правительство сделает сё, чтобы подготовка прошла гладко, учитывая то, что треть населения болеет за Ферстаппена», — приводит слова Ламмерса RacingNews365.