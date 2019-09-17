Природоохранные организации могут вмешаться в проведение Гран-при Нидерландов
Руководитель организационного комитета Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс не исключает того факта, что природоохранные организации могут вмешаться в проведение Гран-при Нидерландов.
«Большая часть этих организаций настроена серьёзно и готова вмешаться, поскольку они заявляют, что, если мы не выполним их требований, то гонка не состоится раньше 2021 года.
Но это вопрос взаимоуважения. Мало кто в стране не заинтересован в Гран-при. В какой-то момент эти люди должны понять, что мы живём в демократичной стране. Думаю, правительство сделает сё, чтобы подготовка прошла гладко, учитывая то, что треть населения болеет за Ферстаппена», — приводит слова Ламмерса RacingNews365.
- 17 сентября 2019
-
01:18
- 16 сентября 2019
-
23:44
-
22:42
-
21:57
-
20:46
-
19:48
-
18:15
-
16:11
-
15:51
-
15:10
-
14:22
-
14:05
-
13:07
-
12:59
-
12:07
-
10:59
-
10:00
-
08:47
-
00:36
- 15 сентября 2019
-
23:46
-
22:49
-
21:43
-
20:55
-
19:56
-
18:54
-
17:31
-
16:17
-
15:57
-
15:06
-
14:51
-
13:12
-
12:41
-
11:16
-
09:48
-
00:55
Партнерский контент