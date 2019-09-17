Риккардо подтвердил желание остаться в «Рено»

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо, который до 2018 года включительно выступал за «Ред Булл», а с 2019-го защищает цвета «Рено», подтвердил желание остаться в команде из Энстоуна. В составе «Ред Булл» Риккардо не раз становился победителем Гран-при, а в составе «Рено» ещё ни разу не финишировал в тройке сильнейших.

«Хочу ли я остаться? Да, потому что в идеале мы действительно выведем команду на новый уровень. Я искренне стремился прийти сюда. У меня не было намерения провести эти два сезона где-то ещё. Знаю, так могут подумать, но я действительно хотел получить эту работу», — цитирует Риккардо BBC.

Срок действия соглашения Риккардо с «Рено» истекает в конце сезона-2020. В следующем году напарником австралийца станет французский гонщик Эстебан Окон, который заменит немца Нико Хюлькенберга.