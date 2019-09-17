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Сочи вновь примет этапы Формулы-2 и Формулы-3 в 2020 году

Сочи вновь примет этапы Формулы-2 и Формулы-3 в 2020 году
Авто / Младшие серии 0

Организаторы Формулы-2 и Формулы-3 опубликовали календарь следующего сезона. Как и в 2019 году, в конце сентября участники этих чемпионатов приедут в Сочи, где состоятся предпоследние этапы сезона. Кроме того, в календаре появился «Зандворт», куда в следующем сезоне приедет и Формула-1 — впервые с 1985 года.

Календарь Формулы-2 и Формулы-3 сезона-2020

1. 22 марта — Бахрейн, «Сахир»
2. 3 мая — Голландия, «Зандворт»
3. 10 мая — Испания, Барселона
4. 24 мая — Монако, Монако
5. 7 июня — Азербайджан, Баку
6. 5 июля — Австрия, «Ред Булл Ринг»
7. 19 июля — Великобритания, Сильверстоун
8. 2 августа — Венгрия, «Хунгароринг»
9. 30 августа — Бельгия, Спа
10. 6 сентября — Италия, Монца
11. 27 сентября — Россия, Сочи
12. 29 ноября — ОАЭ, Абу-Даби

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