Сочи вновь примет этапы Формулы-2 и Формулы-3 в 2020 году

Организаторы Формулы-2 и Формулы-3 опубликовали календарь следующего сезона. Как и в 2019 году, в конце сентября участники этих чемпионатов приедут в Сочи, где состоятся предпоследние этапы сезона. Кроме того, в календаре появился «Зандворт», куда в следующем сезоне приедет и Формула-1 — впервые с 1985 года.

Календарь Формулы-2 и Формулы-3 сезона-2020

1. 22 марта — Бахрейн, «Сахир»

2. 3 мая — Голландия, «Зандворт»

3. 10 мая — Испания, Барселона

4. 24 мая — Монако, Монако

5. 7 июня — Азербайджан, Баку

6. 5 июля — Австрия, «Ред Булл Ринг»

7. 19 июля — Великобритания, Сильверстоун

8. 2 августа — Венгрия, «Хунгароринг»

9. 30 августа — Бельгия, Спа

10. 6 сентября — Италия, Монца

11. 27 сентября — Россия, Сочи

12. 29 ноября — ОАЭ, Абу-Даби