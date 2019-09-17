Победу Маркеса в Мизано назвали чудом, так как мотоцикл «Хонды» не поворачивает

Британского мотогонщика Кэла Кратчлоу изрядно удивила победа испанца Марка Маркеса на Гран-при Сан-Марино. Кратчлоу, который, как и Маркес, выступает на мотоцикле «Хонды», только не за заводскую команду, а за сателлитный коллектив, рассказал, что на мотоцикле японского производителя невозможно как следует поворачивать.

«Я ехал так быстро, как только возможно, старался избежать аварии, но не вышло. Такова реальность. У меня не было темпа, я не чувствовал мотоцикл. Наша проблема — поворачиваемость. Мотоцикл просто не поворачивает.

Я испытывал проблемы в каждом повороте. На протяжении всего уик-энда я ни разу не проехал поворот хорошо. А Марк просто сотворил чудо, вот и всё», — приводит слова Кратчлоу Autosport.

На протяжении большей части гонки в Мизано Маркес ехал на второй позиции, преследуя Фабио Куартараро, а в концовке успешно проатаковал соперника.