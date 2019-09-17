Победу Маркеса в Мизано назвали чудом, так как мотоцикл «Хонды» не поворачивает

Британского мотогонщика Кэла Кратчлоу изрядно удивила победа испанца Марка Маркеса на Гран-при Сан-Марино. Кратчлоу, который, как и Маркес, выступает на мотоцикле «Хонды», только не за заводскую команду, а за сателлитный коллектив, рассказал, что на мотоцикле японского производителя невозможно как следует поворачивать.
«Я ехал так быстро, как только возможно, старался избежать аварии, но не вышло. Такова реальность. У меня не было темпа, я не чувствовал мотоцикл. Наша проблема — поворачиваемость. Мотоцикл просто не поворачивает.
Я испытывал проблемы в каждом повороте. На протяжении всего уик-энда я ни разу не проехал поворот хорошо. А Марк просто сотворил чудо, вот и всё», — приводит слова Кратчлоу Autosport.
На протяжении большей части гонки в Мизано Маркес ехал на второй позиции, преследуя Фабио Куартараро, а в концовке успешно проатаковал соперника.
- 17 сентября 2019
-
15:56
-
14:59
-
14:13
-
13:15
-
12:11
-
11:49
-
11:04
-
10:21
-
09:26
-
01:18
- 16 сентября 2019
-
23:44
-
22:42
-
21:57
-
20:46
-
19:48
-
18:15
-
16:11
-
15:51
-
15:10
-
14:22
-
14:05
-
13:07
-
12:59
-
12:07
-
10:59
-
10:00
-
08:47
-
00:36
- 15 сентября 2019
-
23:46
-
22:49
-
21:43
-
20:55
-
19:56
-
18:54
-
17:31