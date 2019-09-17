Хэмилтон признался, что опасался потерять место в «Мерседесе»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что были периоды, когда он всерьёз опасался лишиться места в коллективе. Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. Первый отрезок карьеры британец провёл в «Макларене», за который выступал с 2007 по 2012 год.

«Были времена, когда я выступал не так хорошо. Я думал тогда: чёрт, я потеряю место в команде. Но мне посчастливилось сохранить его. Поэтому я благодарен «Мерседесу» за возможность вместе продолжать это невероятное путешествие.

Я симпатизирую парням, которые оказываются в такой ситуации. Когда я вёл переговоры в прошлом, для меня не всегда были доступны все варианты. Приходилось определять, что надо сделать, чтобы двигаться вперёд», — цитирует Хэмилтона Inside Racing.

После 14 этапов сезона-2019 Хэмилтон лидирует в личном зачёте, опережая своего напарника Валттери Боттаса на 63 очка.