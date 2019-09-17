Сайнс: папа говорит, что Алонсо хорошо справляется с ралли

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал дебют в раллийных гонках двукратного чемпиона мира Формулы-1 Фернандо Алонсо. По словам молодого испанца, его опытный соотечественник хорошо справляется с новым вызовом.



«Мой отец говорит, что Фернандо хорошо справляется с ралли. Он сказал, что очень удивлён тому, какое время показывает Алонсо. Что касается проблем, случившихся с ним на „Лихтенбург 400“, то проблемы возникают всегда. Это часть ралли-рейдов. Мой отец сталкивался с ними на протяжении всей карьеры», — приводит слова Сайнса-младшего GrandPX.news.



Напомним, что с большой долей вероятности Фернандо Алонсо примет участие в ралли «Дакар-2020». Карлос Сайнс-старший — двукратный победитель «Дакара».