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Сайнс: папа говорит, что Алонсо хорошо справляется с ралли

Сайнс: папа говорит, что Алонсо хорошо справляется с ралли
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал дебют в раллийных гонках двукратного чемпиона мира Формулы-1 Фернандо Алонсо. По словам молодого испанца, его опытный соотечественник хорошо справляется с новым вызовом.

«Мой отец говорит, что Фернандо хорошо справляется с ралли. Он сказал, что очень удивлён тому, какое время показывает Алонсо. Что касается проблем, случившихся с ним на „Лихтенбург 400“, то проблемы возникают всегда. Это часть ралли-рейдов. Мой отец сталкивался с ними на протяжении всей карьеры», — приводит слова Сайнса-младшего GrandPX.news.

Напомним, что с большой долей вероятности Фернандо Алонсо примет участие в ралли «Дакар-2020». Карлос Сайнс-старший — двукратный победитель «Дакара».

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