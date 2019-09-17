Организаторы Гран-при Сингапура принимают меры по защите от смога
15 сентября стало известно, что очередной этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Сингапура находится под угрозой срыва. Виной тому стали лесные пожары, разразившиеся в соседней Индонезии. Серьёзное возгорание привело к образованию сильного смога, облако которого накрыло и район городской трассы «Марина-Бей».
Организаторы этапа отреагировали на происходящее и приняли меры по уменьшению влияния смога в течение уик-энда, об этом рассказал представитель Формулы-1. Сообщается, что в число принимаемых мер входит и информирование посетителей на трассе, сообщает BBC.
Гонка в Сингапуре считается одной из самых сложных с точки зрения физических нагрузок на пилотов, что связано с местным климатом и высоким уровнем влажности.
Гран-при Сингапура оказался под угрозой из-за лесных пожаров
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