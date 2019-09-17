Экклстоун: штраф Феттеля в Монреале подорвал веру пилота в спорт

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что глубокий кризис в выступлениях пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля начался после Гран-при Канады, когда его лишили победы за неоднозначное нарушение. Стюарды посчитали, что немец небезопасно вернулся на трассу и «наградили» его пятисекундным штрафом. В результате финиш на первом месте не принёс ему желанного успеха, победа была присуждена Льюису Хэмилтону.

«Кажется, он что-то потерял. Худшее, что с ним могло произойти, — наказание в Монреале. Штраф был совершенно ошибочен и необязателен. Наказание каким-то образом подорвало веру Феттеля в спорт. Его манёвр не был опасным. На его месте все бы сделали то же самое. Льюис поступил умно, сделав вид, что это было опасно», — приводит слова Экклстоуна Auto Motor und Sport.