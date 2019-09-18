Марко: это не «Ред Булл» подозревает «Феррари», это «Рено» и «Мерседес»

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отрицает, что команда из Милтон-Кинса первой отправила в ФИА запрос относительно легальности мотора «Феррари». Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что в команде не раз отправляли запросы в ФИА на эту тему, которые пока остались без ответа.

«Это не только и не столько мы показываем пальцем на «Феррари». Это «Рено» и «Мерседес», — приводит слова Марко GrandPX.news.

При этом, по мнению Марко, мотор «Феррари» сейчас действительно самый мощный.

«Речь идёт о 40 киловаттах (приблизительно 54 лошадиные силы. — Прим. «Чемпионата»). Но это только на одном круге. В Спа и Монце разница была прекрасно видна, особенно в квалификации», — добавил он.

Обе гонки после летнего перерыва выиграл Шарль Леклер из «Феррари», победивший на Гран-при Бельгии и Италии.