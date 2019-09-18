Бриаторе раскритиковал Хорнера за комментарий в адрес Алонсо

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе раскритиковал босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера, обвинившего Фернандо Алонсо в том, что он всегда создаёт хаос в командах, за которые выступает.
Алонсо покинул Формулу-1 в 2018 году. Последней его командой в чемпионате был «Макларен». Испанец не раз в резкой форме критиковал слабые и ненадёжные моторы «Хонды», которые использовали в «Макларене» с 2015 по 2017 год.
«Я слышал, что Хорнер негативно отзывался об Алонсо. Но Фернандо не только хороший гонщик, он ещё и настоящий командный игрок. «Макларен» и «Хонда» просто не подошли друг другу — ну, бывает», — цитирует Бриаторе GrandPX.news.
Алонсо, двукратный чемпион Формулы-1, оба своих титула завоевал в составе «Рено» в 2005 и 2006 годах, когда коллектив возглавлял Бриаторе.
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