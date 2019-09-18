Бергер: Хэмилтон лучше всех, но будущее за Ферстаппеном и Леклером

Бывший австрийский гонщик Герхард Бергер, выигравший 10 этапов в Формуле-1, рассказал, кто, по его мнению, является лучшим пилотом чемпионата в настоящий момент. На первое место Бергер поставил Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», но Макс Ферстаппен и Шарль Леклер, выступающие за «Ред Булл» и «Феррари» соответственно, по его мнению, скоро к нему приблизятся.
«Хэмилтон немного отличается от всех остальных, он сейчас на более высоком уровне. Но будущее за Ферстаппеном и Леклером», — цитирует Бергера GrandPX.news.
Бергер добавил, что прямые сравнения между Ферстаппеном и Леклером невозможны, поскольку они попали в Формулу-1 разными путями.
«Леклер выступал в Формуле-3 и Формуле-2, а Ферстаппен из Ф-3 напрямую попал в «Торо Россо». В Ф-3 они оба выступали за «ван Амерсфорт», и Ферстаппен добился чуть большего. Разница между ними небольшая, но на данный момент Ферстаппен добился большего, нежели Леклер», — сказал австриец.
Ферстаппен выступает за «Ред Булл» начиная с Гран-при Испании 2016 года, когда его пригласили в главную команду австрийской компании на место российского пилота Даниила Квята. На его счету семь побед в Ф-1. Леклер, выступающий за «Феррари» с 2019 года, открыл счёт победам на Гран-при Бельгии, а неделю спустя закрепил успех в Монце.
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