Остающегося в коме Корреа прооперируют, как только позволит состояние лёгких

20-летний американский гонщик Хуан Мануэль Корреа, получивший тяжёлые травмы в аварии в гонке Формулы-2 в Спа 31 августа, продолжает оставаться в искусственной коме в палате реанимации одной из лондонских клиник. Представители Корреа сообщили, что гонщика прооперируют, как только лёгкие окажутся способны выдержать процедуру.
«Хуан Мануэль остаётся в отделении интенсивной терапии в состоянии лекарственной комы. Состояние лёгких постепенно улучшается, но дыхательные функции возложены на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации и вентиляции.
Травмы ног служат поводом для серьёзного беспокойства. Операция будет сделана тогда, когда лёгкие достаточно окрепнут, чтобы выдержать процедуру», — сказано в заявлении.
Авария, в которой пострадал Корреа, унесла жизнь французского пилота Антуана Юбера.
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