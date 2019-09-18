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Остающегося в коме Корреа прооперируют, как только позволит состояние лёгких

Остающегося в коме Корреа прооперируют, как только позволит состояние лёгких
Авто / Младшие серии 0

20-летний американский гонщик Хуан Мануэль Корреа, получивший тяжёлые травмы в аварии в гонке Формулы-2 в Спа 31 августа, продолжает оставаться в искусственной коме в палате реанимации одной из лондонских клиник. Представители Корреа сообщили, что гонщика прооперируют, как только лёгкие окажутся способны выдержать процедуру.

«Хуан Мануэль остаётся в отделении интенсивной терапии в состоянии лекарственной комы. Состояние лёгких постепенно улучшается, но дыхательные функции возложены на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации и вентиляции.

Травмы ног служат поводом для серьёзного беспокойства. Операция будет сделана тогда, когда лёгкие достаточно окрепнут, чтобы выдержать процедуру», — сказано в заявлении.

Авария, в которой пострадал Корреа, унесла жизнь французского пилота Антуана Юбера.

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