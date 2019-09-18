Сингапур затянуло смогом в преддверии этапа Ф-1

22 сентября в Формуле-1 состоится Гран-при Сингапура. Из-за лесных пожаров в соседней Индонезии проведение этапа оказалось под угрозой. Организаторы сообщили, что принимают меры по защите от смога.

Журналист Джонатан Нобл опубликовал фотографию, по которой можно оценить уровень задымлённости в Сингапуре.

«Очень сильно задымлён Сингапур сегодня. Но мне сообщили, что сейчас с этим лучше, чем в минувший уик-энд. Надеюсь, ситуация улучшится ближе к Гран-при», — написал журналист в своём «твиттере».

Посмотреть фотографию можно в «Твиттере».

В 2018 году Гран-при Сингапура выиграл Льюис Хэмилтон («Мерседес»), вторым к финишу пришёл Макс Ферстаппен («Ред Булл»), а третье место занял Себастьян Феттель («Феррари»).