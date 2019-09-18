На Гран-при России пройдёт выставка современного искусства «Королевские гонки»

Во все дни проведения Гран-при России Формулы-1 с 26 по 29 сентября на первом этаже Главной трибуны «Сочи Автодрома» будет открыта экспозиция, посвящённая Формуле-1, сообщает пресс-служба «Росгонок».



В проекте приняли участие 15 российских художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Калуги и других городов. На выставке будут представлены более 20 различных по стилистике живописных работ, чтобы зрители увидели сразу несколько непохожих друг на друга историй.



Все картины написаны специально для российского этапа Формулы-1. А выставочная площадка станет местом, объединяющим художников и фанатов гонок, актуальное российское искусство и мировой высокотехнологичный спорт.



Перед авторами стояла задача самим отыскать источники вдохновения в мировой истории гонок и передать их в своём уникальном художественном стиле.



Выставка бесплатна для гостей российского этапа. Для удобства в выставочном пространстве будут присутствовать кураторы и художники, чтобы проводить экскурсии и знакомить зрителей со своими работами.