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Кубица может стать резервным гонщиком «Рейсинг Пойнт»

Кубица может стать резервным гонщиком «Рейсинг Пойнт»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица может продолжить карьеру в «Рейсинг Пойнт», став резервным пилотом команды, сообщает польское издание PowrotRoberta. По информации источника, представители нефтяной компании, спонсирующей Кубицу, провели встречу с коммерческим директором «Рейсинг Пойнт» Стивеном Карноу.

В текущем сезоне Кубица, на счету которого одно очко за 10-е место на Гран-при Германии, занимает 19-е, предпоследнее место в таблице личного зачёта, опережая своего напарника Джорджа Расселла, который пока ни разу не финишировал в топ-10.

Предполагается, что Кубица может продолжить карьеру в DTM в составе команды автоспортивной программы «Ауди». В «Ауди» уже подтвердили факт ведения переговоров.

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