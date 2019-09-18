Йос Ферстаппен не верит, что поссорится с Максом, как отец и сын Хэмилтоны
Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, считает, что их взаимоотношения не дойдут до критической точки, как у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и его отца Энтони.
«Я не думаю, что у нас дойдёт до того, что отношения между мной и Максом испортятся. Я не слежу за Максом, он думает и принимает решения самостоятельно. Но я присматриваю за ним, стараясь всё видеть и слышать. Я не из тех людей, которые всё время только критикуют. Я не говорю о том, что Максу не стоило делать то или другое. Я подсказываю ему, как и что сделать. Кроме этого есть Раймон Вермюлен, менеджер Макса, с которым Макс много общается. В целом у нас очень хорошие отношения», — приводит слова Йоса Ферстаппена GPFans.
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