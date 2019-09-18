Кубица не получит места в заводской команде «Ауди»

Руководитель автоспортивной программы «Ауди» Дитер Гасс заявил, что в компании не ведут переговоры с представителями Роберта Кубицы на предмет выступлений в DTM в составе заводской команды концерна. Ранее в прессе появилась информация о возможном переходе Кубицы в DTM по окончании сезона-2019.



«Мы не говорили с Робертом Кубицей о возможности выступления за заводскую команду», — приводит слова Гасса GrandPX.

Предполагается, что Роберт Кубица может занять место в одной из клиентских команды концерна и может заменить в составе WRT Джонатана Абердина или Пьетро Фиттипальди.

В текущем сезоне Кубица, на счету которого одно очко за 10-е место на Гран-при Германии, занимает 19-е, предпоследнее место в таблице личного зачёта, опережая своего напарника Джорджа Расселла, который пока ни разу не финишировал в топ-10.